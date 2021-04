Chateau Ste Michelle – Columbia Valley Sauvignon Blanc

90 PTS WINE ENTHUSIAST #18 TOP 100 BEST BUYS. The '12 Ch Ste Michelle Sauvignon Blanc is a lovely, fresh, almost exuberant Sauvignon Blanc. Bracing and textural with good varietal character.