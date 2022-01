Coldisole Brunello di Montalcino 1997 – Brunello di Montalcino

90 PTS WINE SPECTATOR. The 1997 Coldisole Brunello di Montalcino has lots of plum, prune and fine leather aromas. Full bodied, with a bounty of ripe fruit, highlighted by vanilla wood character.