Barbi – Brunello di Montalcino

92 PTS WINE ENTHUSIAST. The '06 Fattoria dei Barbi Brunello di Montalcino is very rich and decadent with black cherry, plum, prune and tobacco aromas; great tannic structure and smooth consistency.