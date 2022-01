Rémy Martin – Louis XIII Black Pearl Cognac

750 ml From $ 12014.89 Set delivery address to see local pricing 1 Check Availability Check Availability

PACKAGED IN A BLACK -CRYSTAL BACCARAT DECANTER SIMILAR TO REMY'S CLASSIC LOUIS XIII FLACON, THIS MAGNIFICIENT COGNAC IS MADE FORM A BLEND OF SOME 1,200 EAUX -DE -VIE.