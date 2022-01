La Croix – Lemon

12 oz Can From $ 1.65

6 Cans From $ 1.93

1 L From $ 2.49

12 Cans 12 oz From $ 5.99

8 Cans 12 oz From $ 6.99 Set delivery address to see local pricing 1 Check Availability Check Availability

La Croix is the best selling domestic sparkling water in the USA. Try the clean, crisp and refreshing lemon flavor. Zero calories and zero sodium!