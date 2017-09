Nardi Brunello Di Montalcino

Brunello di Montalcino | 750 ml | Starts at $ 40.93

95 PTS JAMES SUCKLING. The '10 Nardi expresse aroms of blackberry, stone, slate, and truffle; full bodied, yet soft and velvety tannins and a long finish; a savory and gorgeous wine.

