Summerland Chardonnay Bien Nacido '07

Chardonnay | 750 ml

89 PTS WILFRED WONG. An active wine, the citrus-driven '07 Summerland Bien Nacido Vyd Chardonnay shows up nicely on the palate with ripe citrus and light creaminess; bright in the aftertaste.

