Chateau Guiraud Sauternes '09 – Sauternes

#5 TOP 100 2012, 96 PTS WINE SPECTATOR. The '09 Ch Guiraud Sauternes has a vibrant aroma of toasted coconut; core of green fig, papaya, Cavaillon melon and honey; stunning richness and mouthfeel.