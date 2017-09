Borsao Tres Picos Garnacha

Rioja | 750 ml | Starts at $ 19.27

91 PTS INT'L WINE CELLARS. The '11 Campo do Borsao Tres Picos Garnacha is inky purple; ripe black raspberry and cherry liqueur scents; zesty pepper and allspice nuances; cherry and red berry.

