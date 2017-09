Carpe Diem Pinot Noir Firepeak Vyd '06

Pinot Noir | 750 ml

90 PTS WILFRED WONG. A complete Pinot Noir, the stylish '06 Carpe Diem Firepeak Vyd serves up delectable, dried strawberry flavors; superbly balanced and rich on the palate; fine, lively aftertaste.

Check Availability

Get this delivered

Check Availability