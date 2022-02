Ruffino – Riserva Ducale Tan Chianti

750 ml From $ 22.49 Set delivery address to see local pricing 1 Check Availability Check Availability

The Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale Tan Label is one of Tuscany's most classic reds; red fruit, with abundant sweet earth are found on the palate; sweet tannins in the finish.