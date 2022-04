Ciacci Pic d'Aragona Rosso – Brunello di Montalcino

90 PTS WILFRED WONG. Ultra-rich for a Rosso di Montalcino, the '04 Ciacci Pic d'Aragona sails onto the palate with pretty ripe fruit flavors that seem to last forever; very juicy on the palate.