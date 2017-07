Beringer Napa Valley Chardonnay

Chardonnay | 750 ml | Starts at $ 20.49

89 PTS ROBERT PARKER. The '13 Beringer Napa Chardonnay is a terrific value; notes of honeyed sweet corn, orange blossom and pear; abundan fruit and fresh mouthfeel.

