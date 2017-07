Patrón XO Cafe

Coffee Liqueur | 750 ml | Starts at $ 20.49

Patrón Silver Tequila and the pure, natural essence of fine coffee. Patrón XO Cafe is a dry, low-proof coffee liqueur that’s a blend of Patrón Silver and the essence of fine coffee. It’s excellent for sipping, mixed in cocktails or as a dessert ingredient.

Check Availability

Get this delivered

Check Availability