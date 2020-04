Patrón XO Dark Cocoa – Coffee Liqueur

750 ml From $ 32.99 Set delivery address to see local pricing 1 Check Availability Check Availability

Patrón XO Cafe Dark Cocoa marries the smooth, dry taste of Patrón XO Cafe with the decadence of rich chocolate and light tequila. Patrón XO Cafe Dark Cocoa combines high-quality Patrón Silver tequila with the extraordinary essence of fine coffee and Criollo chocolate from Mexico to create a unique and enjoyable ultra-premium coffee liqueur.