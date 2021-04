Hennessy – VSOP Cognac

10 months ago

CV c o

I’m glad I o my c C cc v. Po. X&2xx v. B p Ccvl (?? cv Pppo vex d Sc DC c ib I on ii c vio ccc xx c. dead cv ffccffffff cccc fccc cc c c DC CB b o ?((4 dc ccvvvfdc Can c ilv c Vvvvvvvvvvvvvv Looks i i. Va CDCdc bcd i. Cv. L.