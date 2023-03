Spa Girl Cocktails Pear Martini – Low Calorie Prepared Cocktails

750 ml From $ 22.49 Set delivery address to see local pricing 1 Check Availability Check Availability

GOLD, 2016 FIFTY BEST. Low calorie, all natural, gluten free, ultra-premium pear vodka martini. A touch of sweetness is balanced beautifully with this crisp, clean vodka.