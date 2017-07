Ruffino Brunello di Montalcino Mazzi '04

Brunello di Montalcino | 750 ml | Starts at $ 76.06

91 PTS WINE SPECTATOR. The '04 Ruffino Greppone Mazzi Brunello di Montalcino has a very dark color; deep aromas of dark fruits; blackberry and blueberry; full bodied, fine tannins with a long finish.

