Summerland Pinot Noir Bien Nacido '08

Pinot Noir | 750 ml | Starts at $ 15.49

88 PTS WILFRED WONG. Shows fine red fruit aromas and flavors, the persistent '08 Summerland Bien Nacido Vyd Pinot Noir stays bright and lively on the palate; perky in the aftertaste.

