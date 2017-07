Fattoria del Cerro

Vino Nobile | 750 ml | Starts at $ 21.61

88 PTS WINE SPECTATOR. The '10 Fattoria del Cerro Vino Nobile dei Montepulciano evokes bright cherry and spice flavors; medium-bodied and elegant. Displays good grip and moderate length on the finish.

