Concha y Toro Casillero Res Privada

Cabernet Sauvignon | 750 ml | Starts at $ 23.46

88 PTS WINE ENTHUSIAST. The '06 Concha y Toro Reserva Privada is a super ripe and extracted wine, with licorice, blackberry, mocha and resiny oak aromas; oaky to the max.

Check Availability

Get this delivered

Check Availability