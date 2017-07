Casa Lapostolle

Cabernet Sauvignon | 750 ml | Starts at $ 28.06

89 PTS STEPHEN TANZER. The '04 Casa Lapostolle Cuvee Alexandre Merlot has intense, peppery aromas of cherry, plum and dark chocolate strong hint at Bordeaux; spicy and long, with silky tannins.

