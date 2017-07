Beringer Pinot Noir Napa Valley '08

Pinot Noir | 750 ml | Starts at $ 28.98

87 PTS WILFRED WONG. A pretty deep effort, the black-fruited '08 Beringer Pinot Noir delivers beaucoup fruit on the palate; layered and rounded in the finish; supple aftertaste.

