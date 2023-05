Pierre Gimonnet and Fils

Blanc de Blancs Cuvée Cuis Brut Champagne 1er Cru

750 ml

92 PTS WILFRED WONG. Steely, stoney, and delicate, the Pierre Gimonnet Blanc de Blanc exhibits superb 1er Cru quality; serve with delicately smoked salmon or generous servings of Sevruga caviar,