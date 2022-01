Château Ducru-Beaucaillou

2010 La Croix Ducru-Beaucaillou Cuvée Colbert

750 ml

91 PTS WINE SPECTATOR. The '10 La Croix de Ducru offers ripe and enticing notes of mesquite, steeped plums; and light hints of blackberry and minerals; approchable soon, 2014 through 2024.