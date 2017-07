Rochefort #10 Trappist Ale

Belgian Specialty Ale | 330 ml btl | Starts at $ 10.35

#2 TOP 25 BEERS OF '13, 97 PTS WINE ENTHUSIAST. The Trappistes Rochefort 10's bouquet is seductively rich; caramelized malt, overripe apricot, plum, brown sugar, peanut skin and hints of mocha.

