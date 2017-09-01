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More By Truly Spiked And Sparkling
Saucey
/
Beer, Cider & Hard Seltzers
/
Hard Seltzer
Truly Spiked & Sparkling – Lime
6 Cans
From
$11.99
6 Bottles
From
$12.99
Set delivery address to see local pricing
1
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Slight lime tartness with a crisp but subtle sweetness.
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