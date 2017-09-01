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Truly Spiked & Sparkling

More By Truly Spiked And Sparkling

Saucey / Beer, Cider & Hard Seltzers / Hard Seltzer

Truly Spiked & Sparkling – Lime

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Slight lime tartness with a crisp but subtle sweetness.

More By Truly Spiked And Sparkling

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