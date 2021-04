The Bruery Terreux – Frucht Peach Berliner Weisse

750 ml From $ 16.99 Set delivery address to see local pricing 1 Check Availability Check Availability

Every Bruery installment in the series features a new fruit, or Frucht, if we’re Sprechen sie Deutsch.This installment has peaches added, which add a ripe, juicy sweet character to the already tart and racy beer.