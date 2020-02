Heineken Light – Lite American Lager

6 Bottles From $ 12.19

12 Cans From $ 19.99

5 L From $ 29.08 Set delivery address to see local pricing 1 Check Availability Check Availability

Heineken Premium Light Lager is brewed with the special Heineken horizontal fermentation method creating a uniquely flavorful and refreshing taste. Low calories and carbohydrates.