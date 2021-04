Lindemans Brewery – Kriek Lambic

12 oz From $ 10.99

25.4 oz Bottle From $ 13.99 Set delivery address to see local pricing 1 Check Availability Check Availability

87 PTS BEVMO BEER AMBASSADORS. Tender aromas hide the megaburst of sour cherry bitterness within! Lessen the pucker with a scoop of French Vanilla ice cream.